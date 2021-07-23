Захарян прокомментировал победу «Динамо» в матче с «Ростовом»
Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян прокомментировал победу своей команды в матче первого тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (2:0). Он был признан лучшим игроком матча.
«Вся игра прошла под нашим контролем, — сказал футболист в эфире канала «Матч Премьер» 23 июля. — Есть ли у нас традиции, связанные со званием лучшего игрока матча? Будут подколы в раздевалке, я к ним готовлюсь».
Кроме Захаряна, автором гола также стал Константин Тюкавин.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Опрос
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю