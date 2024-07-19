Захаров назвал позором для Москвы представительство четырех судей в РПЛ
Бывший арбитр ФИФА Игорь Захаров рассказал, что думает о большем количестве судей из Санкт-Петербурга в сезоне РПЛ-2024/25.
На матчах нового сезона чемпионата России будет работать пять судей из Питера и четыре — из Москвы.
«Москва во главе с Французовым и его товарищами давно в тупике. Меня это очень сильно беспокоит. Для столицы — полное фиаско и позор, что матчи РПЛ будет обслуживать четыре арбитра. Не думаю, что «Газпром» как-то влияет на распределение мест, потому что в Москве турниров и судей больше, чем в Петербурге. Чтобы Москву так унизить... У меня нет слов, надо всех менять, причем быстро», — цитирует Захарова Legalbet.
Москву в РПЛ будут представлять Сергей Карасев, Павел Шадыханов, Роман Сафьян и Сергей Чебан. Судьями из Санкт-Петербурга являются Владислав Безбородов, Кирилл Левников, Ян Бобровский, Василий Казарцев и Артем Любимов.
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|И
|В
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|+/-
|О
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
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|0-0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ахмат
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
|- : -