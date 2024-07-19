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Сегодня, 09:18

Захаров назвал позором для Москвы представительство четырех судей в РПЛ

Алина Савинова
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Бывший арбитр ФИФА Игорь Захаров рассказал, что думает о большем количестве судей из Санкт-Петербурга в сезоне РПЛ-2024/25.

На матчах нового сезона чемпионата России будет работать пять судей из Питера и четыре — из Москвы.

«Москва во главе с Французовым и его товарищами давно в тупике. Меня это очень сильно беспокоит. Для столицы — полное фиаско и позор, что матчи РПЛ будет обслуживать четыре арбитра. Не думаю, что «Газпром» как-то влияет на распределение мест, потому что в Москве турниров и судей больше, чем в Петербурге. Чтобы Москву так унизить... У меня нет слов, надо всех менять, причем быстро», — цитирует Захарова Legalbet.

Москву в РПЛ будут представлять Сергей Карасев, Павел Шадыханов, Роман Сафьян и Сергей Чебан. Судьями из Санкт-Петербурга являются Владислав Безбородов, Кирилл Левников, Ян Бобровский, Василий Казарцев и Артем Любимов.

Источник: Legalbet
Футбол
РПЛ
Игорь Захаров
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Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
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 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
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Кр. Советов – Зенит
 - : -
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Ростов – ЦСКА
 - : -
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Динамо – Факел
 - : -
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Оренбург – Спартак
 - : -
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 - : -
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