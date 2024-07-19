Орещук: «С 2019 года в «Динамо» никто не паникует»
Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился мыслями о непростом старте бело-голубых в РПЛ. Из первых шести матчей команда Марцела Лички три проведет против топ-клубов: «Локомотива», «Краснодара» и «Зенита».
«Мне кажется, наоборот, это даже лучше. Я всегда любил начинать с сильными командами, потому что ты понимаешь, что тебе дальше делать, куда тебе двигаться. Если ты с сильными хорошо сыграл, тогда у тебя хороший старт, и ты пошел уже за какими-то трофеями. А если ты плохо стартанул, то это твои проблемы. Не начнется ли паника? У «Динамо» уже давно нет паники. Как в 2019 году пришли Соловьев и Гафин. Они — системные люди. Никто и никогда в этом клубе с 2019 года уже не паникует», — приводит «РБ Спорт» слова Орещука.
В сезоне-2023/24 «Динамо» заняло третье место в турнирной таблице чемпионата России.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -