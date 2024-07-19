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Лепехин: «Надеюсь, Глушенков будет главной ударной силой «Зенита»

Алина Савинова
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Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин надеется, что полузащитник Максим Глушенков станет главной ударной силой сине-бело-голубых в сезоне-2024/25.

«Надеюсь, Глушенков будет главной ударной силой «Зенита» в новом сезоне. В прошлом году Максим себя здорово проявлял в «Локомотиве», в Санкт-Петербурге тоже ярко начал. Поэтому все шансы на это есть. Но наверняка спрогнозировать этот момент невозможно. Есть же много факторов, которые могут повлиять на то, что у футболиста может резко начать что-то не получаться. Если бы таких факторов не было, то в России было бы миллион хороших игроков», — цитирует Лепехина Legalbet.

Глушенков перешел в «Зенит» из «Локомотива» в летнее трансферное окно, подписав контракт с сине-бело-голубыми до лета 2028 года. В минувшем сезоне чемпионата России 24-летний полузащитник провел 29 матчей, забил шесть мячей и отдал 16 результативных передач.

Источник: Legalbet
Константин Лепехин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Максим Глушенков
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 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
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 Химки 0 0 0 0 0-0 0
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