Лепехин: «Надеюсь, Глушенков будет главной ударной силой «Зенита»
Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин надеется, что полузащитник Максим Глушенков станет главной ударной силой сине-бело-голубых в сезоне-2024/25.
«Надеюсь, Глушенков будет главной ударной силой «Зенита» в новом сезоне. В прошлом году Максим себя здорово проявлял в «Локомотиве», в Санкт-Петербурге тоже ярко начал. Поэтому все шансы на это есть. Но наверняка спрогнозировать этот момент невозможно. Есть же много факторов, которые могут повлиять на то, что у футболиста может резко начать что-то не получаться. Если бы таких факторов не было, то в России было бы миллион хороших игроков», — цитирует Лепехина Legalbet.
Глушенков перешел в «Зенит» из «Локомотива» в летнее трансферное окно, подписав контракт с сине-бело-голубыми до лета 2028 года. В минувшем сезоне чемпионата России 24-летний полузащитник провел 29 матчей, забил шесть мячей и отдал 16 результативных передач.
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|И
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|Н
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|+/-
|О
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
|- : -