Лепехин: «Надеюсь, Глушенков будет главной ударной силой «Зенита»

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин надеется, что полузащитник Максим Глушенков станет главной ударной силой сине-бело-голубых в сезоне-2024/25.

«Надеюсь, Глушенков будет главной ударной силой «Зенита» в новом сезоне. В прошлом году Максим себя здорово проявлял в «Локомотиве», в Санкт-Петербурге тоже ярко начал. Поэтому все шансы на это есть. Но наверняка спрогнозировать этот момент невозможно. Есть же много факторов, которые могут повлиять на то, что у футболиста может резко начать что-то не получаться. Если бы таких факторов не было, то в России было бы миллион хороших игроков», — цитирует Лепехина Legalbet.

Глушенков перешел в «Зенит» из «Локомотива» в летнее трансферное окно, подписав контракт с сине-бело-голубыми до лета 2028 года. В минувшем сезоне чемпионата России 24-летний полузащитник провел 29 матчей, забил шесть мячей и отдал 16 результативных передач.