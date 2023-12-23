Загребское «Динамо» предложило 4 миллиона евро за Митая, «Локомотив» просит не менее 7

Загребское «Динамо» интересуется защитником «Локомотива» Марио Митаем. Клуб готов купить игрока за 4 миллионов евро, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, клуб предложил арендовать албанца зимой за 500 тысяч евро, а летом выкупить права на него за 3,5 миллиона евро.

«Локомотив» настаивает на сумме не менее 7 миллионов за немедленную покупку игрока.

20-летний футболист в этом сезоне провел за «Локомотив» 12 матчей и не отметился результативными действиями.