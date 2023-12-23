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23 декабря, 23:36

Загребское «Динамо» предложило 4 миллиона евро за Митая, «Локомотив» просит не менее 7

Виктория Кравченко
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Загребское «Динамо» интересуется защитником «Локомотива» Марио Митаем. Клуб готов купить игрока за 4 миллионов евро, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, клуб предложил арендовать албанца зимой за 500 тысяч евро, а летом выкупить права на него за 3,5 миллиона евро.

«Локомотив» настаивает на сумме не менее 7 миллионов за немедленную покупку игрока.

20-летний футболист в этом сезоне провел за «Локомотив» 12 матчей и не отметился результативными действиями.

Источник: https://metaratings.ru/news/zagrebskoe-dinamo-predlagalo-4-mln-evro-za-mitaya-lokomotiv-khochet-ne-menee-7-318266/
ФК Локомотив (Москва)
Марио Митай
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4
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