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Сегодня, 09:20

Источник: защитник «Спартака» Хлусевич может перейти в «Спортинг»

Виктория Кравченко
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Даниил Хлусевич.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич может перейти в «Спортинг» в январе 2024 года, сообщает Rumores Sporting.

По информации издания, футболист входит число кандидатов португальского клуба на покупку в ближайшее трансферное окно.

22-летний Хлусевич играет в «Спартаке» с января 2022 года. Футболист перешел к красно-белым из тульского «Арсенала».

В этом сезоне провел 14 матчей, не отметившись результативными действими.

Даниил Хлусевич
ФК Спартак (Москва)
ФК Спортинг (Лиссабон)
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