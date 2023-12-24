Источник: защитник «Спартака» Хлусевич может перейти в «Спортинг»

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич может перейти в «Спортинг» в январе 2024 года, сообщает Rumores Sporting.

По информации издания, футболист входит число кандидатов португальского клуба на покупку в ближайшее трансферное окно.

22-летний Хлусевич играет в «Спартаке» с января 2022 года. Футболист перешел к красно-белым из тульского «Арсенала».

В этом сезоне провел 14 матчей, не отметившись результативными действими.