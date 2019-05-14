19:50 14 мая | Футбол — РПЛ

Задачи Михайлова в "Спартаке": контроль за финансами и "чистка" клуба

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"СЭ" стали известны первоочередные задачи, которые поставлены высшим руководством "Спартака" перед новым заместителем председателем совета директоров красно-белых Сергеем Михайловым.

 
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Он, как и его предшественник Александр Жирков (входил в совдир с июля 2013-го по июнь 2017-го), станет отвечать за финансово-экономическую составляющую работы. Михайлов будет заниматься всей документальной отчетностью на этом направлении, отслеживать траты и прибыль.

Для того чтобы смена власти прошла плавно, бывший вице-президент красно-белых Наиль Измайлов на два-три месяца останется в роли советника Михайлова.

Кроме того, Михайлов должен провести кадровую и финансовую оптимизацию штата клуба.

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