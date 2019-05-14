Задачи Михайлова в "Спартаке": контроль за финансами и "чистка" клуба

"СЭ" стали известны первоочередные задачи, которые поставлены высшим руководством "Спартака" перед новым заместителем председателем совета директоров красно-белых Сергеем Михайловым.

Он, как и его предшественник Александр Жирков (входил в совдир с июля 2013-го по июнь 2017-го), станет отвечать за финансово-экономическую составляющую работы. Михайлов будет заниматься всей документальной отчетностью на этом направлении, отслеживать траты и прибыль.

Для того чтобы смена власти прошла плавно, бывший вице-президент красно-белых Наиль Измайлов на два-три месяца останется в роли советника Михайлова.

Кроме того, Михайлов должен провести кадровую и финансовую оптимизацию штата клуба.

Сергей Михайлов: "Мы оправдаем доверие акционеров "Спартака"

Цорн назначен генеральным директором "Спартака", заместителем председателя совета директоров стал Михайлов //

Задачи Цорна в "Спартаке": убрать Глушакова и купить плеймейкера //

"Спартак": задачу Кононову поставят после окончания чемпионата

Томас Цорн. Он будет отвечать за трансферы в "Спартаке" //

Сергей Михайлов. Он заменит Наиля Измайлова в "Спартаке" //