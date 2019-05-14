Сергей Михайлов: "Мы оправдаем доверие акционеров "Спартака"

Новый заместитель председателя совета директоров "Спартака" Сергей Михайлов заявил, что он и новый генеральный директор красно-белых Томас Цорн оправдают доверие акционеров клуба.

– Мы оправдаем доверие акционеров "Спартака", – сказал Михайлов. (Сергей Егоров)

Во вторник красно-белые объявили о назначениях Михайлова и Цорна. Они приступают к своим обязанностям с сегодняшнего дня.

Цорн назначен генеральным директором "Спартака", заместителем председателя совета директоров стал Михайлов

Томас Цорн. Он будет отвечать за трансферы в "Спартаке" //

Сергей Михайлов. Он заменит Наиля Измайлова в "Спартаке" //

"Спартак" объявил о смене руководства. Live!