16:07 14 мая | Футбол — РПЛ

Цорн назначен генеральным директором "Спартака", заместителем председателя совета директоров стал Михайлов

Томас Цорн (слева) и Сергей Михайлов. Фото ФК "Спартак", spartak.com
Томас Цорн (слева) и Сергей Михайлов. Фото ФК "Спартак", spartak.com
19
Обсудить

Сегодня состоялось заседание совета директоров ФК "Спартак", на котором был принят ряд кадровых решений.

Как информирует официальный сайт клуба, заместителем председателя совета директоров стал Сергей Михайлов, который входит в состав совета с 2004 года.

На пост генерального директора назначен Томас Цорн.

Михайлов и Цорн приступают к своим обязанностям с сегодняшнего дня. 

Задачи Цорна в "Спартаке": убрать Глушакова и купить плеймейкера

Томас Цорн. Он будет отвечать за трансферы в "Спартаке" // 
Сергей Михайлов. Он заменит Наиля Измайлова в "Спартаке" // 

Кто будет руководить "Спартаком". Live совета директоров!

Опрос

Олег Кононов точно выведет "Спартак" в Лигу чемпионов в сезоне-2018/19?
Обсудить
голосовать

Дополнительная информация

https://spartak.com/news/2019-05-14-ob_itogakh_zasedaniya_soveta_direktorov_spartaka/

19
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 29-й тур. "Ростов" – "Зенит" и другие игры
Материалы других СМИ