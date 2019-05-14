"Спартак": задачу Кононову поставят после окончания чемпионата

По данным "СЭ", цели красно-белых на сезон-2019/20 будут обозначены перед тренерским штабом Олега Кононова в мае после окончания текущего чемпионата России. Это произойдет на очередном заседании совета директоров клуба.

Летняя селекция москвичей пройдет исходя из задач, но в любом случае кандидатуры всех, с кем клуб намерен расстаться, и потенциальных новичков согласованы с главным тренером.

"Спартак" после 28 туров в РПЛ занимает четвертое место в турнирной таблице с 46 очками. Следующий матч московский клуб проведет с "Крыльями Советов", 18 мая.

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