Задачи Цорна в "Спартаке": убрать Глушакова и купить плеймейкера

"СЭ" стали известны первоочередные задачи, которые поставлены высшим руководством "Спартака" перед новым генеральным директором Томасом Цорном, отвечающим за спортивный блок клуба.

Летом под его руководством красно-белые должны расстаться с полузащитником Денисом Глушаковым. Если спроса на 32-летнего футболиста не будет, то будет активирован пункт в контракте, в соответствии с которым с ним можно расстаться, выплатив половину зарплаты за оставшийся срок контракта – до июня 2020 года. Эта сумма равна 1,5 миллиона евро.

Кроме того, Цорну вменено найти варианты трудоустройства для 28-летнего полузащитника Софьяна Ханни и его 26-летнего коллеги по амплуа Джано Ананидзе, выступающего в "Крыльях Советов" на правах аренды. Оба не устраивают главного тренера москвичей Олега Кононова.

При этом еще одной целью Цорна станет поиск клубов для 27-летнего хавбека Фернанду и 28-летнего форварда Зе Луиша. Это связано с желанием клуба заработать на продаже ликвидных легионеров. Не исключено, что то же самое произойдет и с 28-летним полузащитником Лоренсо Мельгарехо и 24-летним экс-динамовцем Александром Ташаевым.

Если Зе Луиш покинет "Спартак", то Цорну придется искать замену в линию атаки. Кроме того, при любом сценарии он должен подобрать кандидатуру плеймейкера, который стал бы ключевой фигурой в центре поля. ​

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