20:14 | Футбол — РПЛ

Задача "Динамо" в новом сезоне – борьба за зону еврокубков

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Председатель совета директоров "Динамо" Юрий Соловьев на встрече с болельщиками назвал задачу команды на новый сезон.

– Какая задача будет стоять перед клубом в предстоящем сезоне?

– Задача "Динамо" – побороться за зону еврокубков. Важно, чтобы команда демонстрировала хорошую игру, и мы бы гордились забитыми мячами.

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