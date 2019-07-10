Задача "Динамо" в новом сезоне – борьба за зону еврокубков

Председатель совета директоров "Динамо" Юрий Соловьев на встрече с болельщиками назвал задачу команды на новый сезон.

– Какая задача будет стоять перед клубом в предстоящем сезоне?

– Задача "Динамо" – побороться за зону еврокубков. Важно, чтобы команда демонстрировала хорошую игру, и мы бы гордились забитыми мячами.

📣 Какая задача будет стоять перед клубом в предстоящем сезоне?

💬 Юрий Соловьёв: Задача #Динамо - побороться за зону еврокубков. Важно, чтобы команда демонстрировала хорошую игру и мы бы гордились забитыми мячами. #ДинамоДома — FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 10 июля 2019 г.

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