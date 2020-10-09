Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов в интервью «СЭ» объяснил, почему нападающий Антон Заболотный прервал голевую засуху. В матче с «Ростовом» форвард оформил дубль, забив два красивых гола.

— Что произошло против «Ростова» с Антоном Заболотным, который поразил всю футбольную Россию?

— Ну мы же работаем. Задача нападающего — забивать голы. У каждого форварда бывают неудачные периоды в карьере. Тот же Шомуродов до недавнего времени долго «молчал», несколько месяцев. Голевая «засуха», как говорится. Так бывает.

Мы долго думали над тем, почему у Антона не все получается. Он здравомыслящий человек, с пониманием относился к ситуации. Мячи «Ростову» — результат нашего общего труда. Голы к нему пришли — и оба, согласитесь, очень красивые. Нужно говорить и об общем КПД нашего нападающего. Антон наконец-то восстановился после травм, преодолел две болезни — раньше никак не мог выйти на свой оптимальный уровень.

— Сейчас готов на 100 процентов?

— Я не могу сказать, что в порядке на все 100, но в матче с «Ростовом» выдержал 90 минут. Это хороший знак для нас. Перед игрой Заболотный сказал мне, что уже чувствует себя окрепшим и здоровым. (Виталий Айрапетов)

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