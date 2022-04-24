Нападающий ЦСКА Антон Заболотный прокомментировал результат матча 26-го тура Тинькофф чемпионата России против «Динамо» (1:0).

— Мы показали хорошую игру во втором тайме. В первом у двух команд был сумбур, поэтому и без моментов обошлось. Второй тайм был более открытым. Мы отлично воспользовались своим моментом, хотя могли забивать еще больше. Да и у «Динамо» были моменты для гола.

— Вы почти что лишили «Динамо» шансов на чемпионство. Какие-то мысли были по этому поводу?

— Мы сегодня решали свои задачи, не смотрели на «Динамо».

— Какие задачи сейчас у ЦСКА?

— Минимум быть в тройке.

— Можно ли назвать неудачной вторую половину сезона ЦСКА?

— Нет, конечно. Еще четыре игры. Рассчитываем быть в двойке. Будем работать над этим.

— То есть присутствует вера в то, что можно обогнать «Динамо»?

— А зачем мне играть, если я не верю, что можем второе место занять?

— Просто раньше второе место — это Лига чемпионов, а сейчас только строчка в Википедии.

— Я рассчитываю на самые благоприятные изменения. Все-таки второе место — это Лига чемпионов. Как мы начинали сезон с этой задачей, так и продолжаем.