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Заболотный — победе над «Динамо»: «Отлично воспользовались своим моментом, хотя могли забивать еще больше»

Антон Заболотный прокомментировал победу ЦСКА в матче с «Динамо»
Мария Куцубеева
Корреспондент
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Нападающий ЦСКА Антон Заболотный прокомментировал результат матча 26-го тура Тинькофф чемпионата России против «Динамо» (1:0).

— Мы показали хорошую игру во втором тайме. В первом у двух команд был сумбур, поэтому и без моментов обошлось. Второй тайм был более открытым. Мы отлично воспользовались своим моментом, хотя могли забивать еще больше. Да и у «Динамо» были моменты для гола.

— Вы почти что лишили «Динамо» шансов на чемпионство. Какие-то мысли были по этому поводу?

— Мы сегодня решали свои задачи, не смотрели на «Динамо».

— Какие задачи сейчас у ЦСКА?

— Минимум быть в тройке.

— Можно ли назвать неудачной вторую половину сезона ЦСКА?

— Нет, конечно. Еще четыре игры. Рассчитываем быть в двойке. Будем работать над этим.

— То есть присутствует вера в то, что можно обогнать «Динамо»?

— А зачем мне играть, если я не верю, что можем второе место занять?

— Просто раньше второе место — это Лига чемпионов, а сейчас только строчка в Википедии.

— Я рассчитываю на самые благоприятные изменения. Все-таки второе место — это Лига чемпионов. Как мы начинали сезон с этой задачей, так и продолжаем.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

П2

26%

1.44

Ф2 (-1.5)

14%

2.12

ИТБ2 (1.5)

13%

1.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов 3
Спартак 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

1.85

1X

15%

1.63

X2

14%

1.40
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 1
Динамо 0
Матч завершен

X2

21%

1.63

ТБ 1.5

18%

1.35

Обе забьют - да

16%

1.88
Антон Заболотный
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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23.04 14:00
Урал – Уфа
 2 : 1
23.04 16:30
Локомотив – Н. Новгород
 2 : 1
23.04 19:00
Сочи – Ахмат
 3 : 2
24.04 14:00
Рубин – Арсенал
 1 : 0
24.04 14:00
Химки – Кр. Советов
 4 : 1
24.04 16:30
Ростов – Спартак
 3 : 2
24.04 19:30
ЦСКА – Динамо
 1 : 0
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Краснодар – Зенит
 - : -
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