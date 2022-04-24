Эджуке: «Приятно вернуться к победам и сделать это в дерби»

Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке прокомментировал победу над «Динамо» (1:0) в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ.

— Ты провел сегодня великолепную игру.

— Великолепная игра вместе с командой. Приятно вернуться к победам и сделать это в дерби. Все счастливы.

— Что можешь сказать о своем голе?

— Был просто момент: Карраскаль мне отдал пас. Приятно было забить мяч в сетку, я счастлив.

Нигериец стал автором единственного гола в игре с «Динамо».