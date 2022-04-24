Заболотный: «Небольшой спад Языджи не сильно влияет на ЦСКА»

Заболотный заявил, что в ЦСКА все расстроились после поражения от «Спартака»

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный после матча 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (1:0) рассказал о ситуации в команде. По его словам, есть небольшой спад.

— Беспокоит ли тебя то, что ты стал меньше играть?

— Вы просто не знаете, у меня были небольшие проблемы со здоровьем после сборов, но сейчас все налаживается.

— Есть ли спад в игре Языджи в последних играх?

— Он очень хорошо стартовал. Все-таки есть немного спад. Но он не сильно влияет на команду. У нас были две-три сложные игры. Он командный игрок, зависит от команды. Поэтому не сказал бы, что спад Юсуфа был большим. Спад был у всей команды.

— С чем связываешь череду неудач команды?

— Правильно сказали, что это череда неудач. Мы упустили победу в «Уфе». Не играл до этого матча. С «Химками» был провальный матч. Удаление в игре со «Спартаком» помешало. Во втором тайме дерби пришлось рисковать, с чем связано большое количество моментов.

— Пауза на сборы помешала ЦСКА?

— Не знаю.

— Поражение в Кубке как-то сказалось на ЦСКА?

— Ну, конечно, все очень расстроились после вылета из кубка, были на спаде. Сегодня мы хотели реабилитироваться перед нашими болельщиками. Считаю, поражение от «Спартака» очень обидным. Мы могли сравнивать счет. Хорошо, что сегодня победили и вышли из досадного состояния.