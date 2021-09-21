Арнор Сигурдссон отреагировал на победу ЦСКА в дерби со «Спартаком»

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон, выступающий в этом сезоне за «Венецию» на правах аренды, прокомментировал победу команды над «Спартаком» в матче 8-го тура Тинькофф РПЛ (1:0).

«Ты просто обожаешь смотреть на это», — написал Арнор в сторис Instagram.

Сторис Арнора Сигурдссона. Фото Instagram

Единственный гол встречи забил нападающий Антон Заболотный.

ЦСКА набрал 13 очков в 8 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице. «Спартак» занимает 9-ю строчку с 10 очками в 8 играх.