Арнор Сигурдссон отреагировал на победу ЦСКА в дерби со «Спартаком»
11:11
Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон, выступающий в этом сезоне за «Венецию» на правах аренды, прокомментировал победу команды над «Спартаком» в матче 8-го тура Тинькофф РПЛ (1:0).
«Ты просто обожаешь смотреть на это», — написал Арнор в сторис Instagram.
Сторис Арнора Сигурдссона. Фото Instagram
Единственный гол встречи забил нападающий Антон Заболотный.
ЦСКА набрал 13 очков в 8 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице. «Спартак» занимает 9-ю строчку с 10 очками в 8 играх.
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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 8-й тур: ЦСКА — «Спартак» и другие матчи, даты и время начала, расписание и результаты, новости и обзоры игр
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