За сентябрь Айртон забил больше, чем за всю карьеру

Благодаря дублю бразильского защитника Айртона «Спартак» в матче 9-го тура чемпионата России обыграл в Саранске «Тамбов» (2:0).

Красно-белые впервые справились с «волками» в премьер-лиге, но по-прежнему уступают им по общему балансу встреч. Помимо «Тамбова» положительный баланс со «Спартаком» в высшем дивизионе имеют два гранда — ЦСКА и «Зенит», а также очень неудобная для москвичей «Уфа».

Клубы, с которыми «Спартак» имеет отрицательный баланс побед и поражений в чемпионате России

Соперник И В Н П М +/- ЦСКА 59 21 14 24 78-80 -3 Зенит 52 18 14 20 75-84 -2 Уфа 13 4 4 5 14-15 -1 Тамбов 3 1 0 2 4-5 -1

Айртон стал седьмым защитником «Спартака», записавшим на свой счет дубль в матче чемпионата России. В последние 15 подобное удавалось только Самюэлю Жиго, год назад выигравшему для красно-белых дерби с армейцами.

Три дубля оформил в 1990-х Юрий Никифоров, по одному — Виктор Онопко, Мирослав Ромащенко, Ибра Кебе и Дмитрий Парфенов.

Дубли защитников «Спартака» в чемпионатах России

Дата Игрок Матч Минуты 26.09.1992 Виктор Онопко Динамо (д) — 4:3 18' (1:0), 69' (4:2) 08.07.1995 Юрий Никифоров Крылья Советов (г) — 6:1 17' (1:0), 23' (2:0) 17.09.1995 Юрий Никифоров Торпедо (д) — 5:0 75' (3:0), 78' (4:0) 18.05.1996 Юрий Никифоров КАМАЗ (д) — 3:1 43' (2:1), 69' (3:1) 04.10.1997 Мирослав Ромащенко Локомотив НН (г) — 3:2 15' (1:1), 90' (3:2) 16.08.2002 Ибра Кебе Алания (д) — 2:1 55' (1:1), 61' (2:1) 28.03.2004 Дмитрий Парфенов Торпедо-Металлург (д) — 3:2 12' (1:1), 32' (2:1) 19.08.2019 Самюэль Жиго ЦСКА (д) — 2:1 59' (1:0), 79' (2:1) 26.09.2020 Лукас Айртон Тамбов (г) — 2:0 75' (1:0), 84' (2:0)

Для бразильского защитника сегодняшние голы оказались вторым и третьим в составе «Спартака». Первый мяч он записал на свой счет 16 сентября, когда огорчил в Кубке страны представителя второго дивизиона — «Родину». До переезда в Россию Айртон отметился двумя мячами во втором по значимости бразильском дивизионе, забив в 2017-м году в ворота «Боа Эшпорте» и «Регатас». (Кирилл Бурдаков)

Все голы в карьере Айртона