За сентябрь Айртон забил больше, чем за всю карьеру
Благодаря дублю бразильского защитника Айртона «Спартак» в матче 9-го тура чемпионата России обыграл в Саранске «Тамбов» (2:0).
Красно-белые впервые справились с «волками» в премьер-лиге, но по-прежнему уступают им по общему балансу встреч. Помимо «Тамбова» положительный баланс со «Спартаком» в высшем дивизионе имеют два гранда — ЦСКА и «Зенит», а также очень неудобная для москвичей «Уфа».
Клубы, с которыми «Спартак» имеет отрицательный баланс побед и поражений в чемпионате России
|
Соперник
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
+/-
|
ЦСКА
|
59
|
21
|
14
|
24
|
78-80
|
-3
|
Зенит
|
52
|
18
|
14
|
20
|
75-84
|
-2
|
Уфа
|
13
|
4
|
4
|
5
|
14-15
|
-1
|
Тамбов
|
3
|
1
|
0
|
2
|
4-5
|
-1
Айртон стал седьмым защитником «Спартака», записавшим на свой счет дубль в матче чемпионата России. В последние 15 подобное удавалось только Самюэлю Жиго, год назад выигравшему для красно-белых дерби с армейцами.
Три дубля оформил в 1990-х Юрий Никифоров, по одному — Виктор Онопко, Мирослав Ромащенко, Ибра Кебе и Дмитрий Парфенов.
Дубли защитников «Спартака» в чемпионатах России
|
Дата
|
Игрок
|
Матч
|
Минуты
|
26.09.1992
|
Виктор Онопко
|
Динамо (д) — 4:3
|
18' (1:0), 69' (4:2)
|
08.07.1995
|
Юрий Никифоров
|
Крылья Советов (г) — 6:1
|
17' (1:0), 23' (2:0)
|
17.09.1995
|
Юрий Никифоров
|
Торпедо (д) — 5:0
|
75' (3:0), 78' (4:0)
|
18.05.1996
|
Юрий Никифоров
|
КАМАЗ (д) — 3:1
|
43' (2:1), 69' (3:1)
|
04.10.1997
|
Мирослав Ромащенко
|
Локомотив НН (г) — 3:2
|
15' (1:1), 90' (3:2)
|
16.08.2002
|
Ибра Кебе
|
Алания (д) — 2:1
|
55' (1:1), 61' (2:1)
|
28.03.2004
|
Дмитрий Парфенов
|
Торпедо-Металлург (д) — 3:2
|
12' (1:1), 32' (2:1)
|
19.08.2019
|
Самюэль Жиго
|
ЦСКА (д) — 2:1
|
59' (1:0), 79' (2:1)
|
26.09.2020
|
Лукас Айртон
|
Тамбов (г) — 2:0
|
75' (1:0), 84' (2:0)
Для бразильского защитника сегодняшние голы оказались вторым и третьим в составе «Спартака». Первый мяч он записал на свой счет 16 сентября, когда огорчил в Кубке страны представителя второго дивизиона — «Родину». До переезда в Россию Айртон отметился двумя мячами во втором по значимости бразильском дивизионе, забив в 2017-м году в ворота «Боа Эшпорте» и «Регатас». (Кирилл Бурдаков)
Все голы в карьере Айртона
|
Дата
|
Турнир
|
Клуб
|
Матч
|
Минута
|
16.07.2017
|
Первенство Бразилии
|
Лондрина
|
Боа Эшпорте (д) — 2:2
|
90+2' (2:2)
|
30.09.2017
|
Первенство Бразилии
|
Лондрина
|
Регатас (д) — 4:1
|
61' (2:0)
|
16.09.2020
|
Кубок России
|
Спартак
|
Родина (г) — 5:1
|
56' (3:0)
|
29.09.2020
|
Чемпионат России
|
Спартак
|
Тамбов (г) — 2:0
|
75' (1:0)
|
29.09.2020
|
Чемпионат России
|
Спартак
|
Тамбов (г) — 2:0
|
84' (2:0)