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За сентябрь Айртон забил больше, чем за всю карьеру

17:40
Айртон. Фото ФК «Спартак»
Айртон. Фото ФК «Спартак»
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Благодаря дублю бразильского защитника Айртона «Спартак» в матче 9-го тура чемпионата России обыграл в Саранске «Тамбов» (2:0).

Красно-белые впервые справились с «волками» в премьер-лиге, но по-прежнему уступают им по общему балансу встреч. Помимо «Тамбова» положительный баланс со «Спартаком» в высшем дивизионе имеют два гранда — ЦСКА и «Зенит», а также очень неудобная для москвичей «Уфа».

Клубы, с которыми «Спартак» имеет отрицательный баланс побед и поражений в чемпионате России

Соперник

И

В

Н

П

М

+/-

ЦСКА

59

21

14

24

78-80

-3

Зенит

52

18

14

20

75-84

-2

Уфа

13

4

4

5

14-15

-1

Тамбов

3

1

0

2

4-5

-1

Айртон стал седьмым защитником «Спартака», записавшим на свой счет дубль в матче чемпионата России. В последние 15 подобное удавалось только Самюэлю Жиго, год назад выигравшему для красно-белых дерби с армейцами.

Три дубля оформил в 1990-х Юрий Никифоров, по одному — Виктор Онопко, Мирослав Ромащенко, Ибра Кебе и Дмитрий Парфенов.

Дубли защитников «Спартака» в чемпионатах России

Дата

Игрок

Матч

Минуты

26.09.1992

Виктор Онопко

Динамо (д) — 4:3

18' (1:0), 69' (4:2)

08.07.1995

Юрий Никифоров

Крылья Советов (г) — 6:1

17' (1:0), 23' (2:0)

17.09.1995

Юрий Никифоров

Торпедо (д) — 5:0

75' (3:0), 78' (4:0)

18.05.1996

Юрий Никифоров

КАМАЗ (д) — 3:1

43' (2:1), 69' (3:1)

04.10.1997

Мирослав Ромащенко

Локомотив НН (г) — 3:2

15' (1:1), 90' (3:2)

16.08.2002

Ибра Кебе

Алания (д) — 2:1

55' (1:1), 61' (2:1)

28.03.2004

Дмитрий Парфенов

Торпедо-Металлург (д) — 3:2

12' (1:1), 32' (2:1)

19.08.2019

Самюэль Жиго

ЦСКА (д) — 2:1

59' (1:0), 79' (2:1)

26.09.2020

Лукас Айртон

Тамбов (г) — 2:0

75' (1:0), 84' (2:0)

Для бразильского защитника сегодняшние голы оказались вторым и третьим в составе «Спартака». Первый мяч он записал на свой счет 16 сентября, когда огорчил в Кубке страны представителя второго дивизиона — «Родину». До переезда в Россию Айртон отметился двумя мячами во втором по значимости бразильском дивизионе, забив в 2017-м году в ворота «Боа Эшпорте» и «Регатас». (Кирилл Бурдаков)

Все голы в карьере Айртона

Дата

Турнир

Клуб

Матч

Минута

16.07.2017

Первенство Бразилии

Лондрина

Боа Эшпорте (д) — 2:2

90+2' (2:2)

30.09.2017

Первенство Бразилии

Лондрина

Регатас (д) — 4:1

61' (2:0)

16.09.2020

Кубок России

Спартак

Родина (г) — 5:1

56' (3:0)

29.09.2020

Чемпионат России

Спартак

Тамбов (г) — 2:0

75' (1:0)

29.09.2020

Чемпионат России

Спартак

Тамбов (г) — 2:0

84' (2:0)

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