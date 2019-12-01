За что задерживают болельщиков «Спартака» перед матчем с «Зенитом» в Санкт-Петербурге

Телеграм-канал Ofnews опубликовал протокол задержания одного из фанатов «Спартака» в преддверии матча 18-го тура РПЛ против «Зенита». Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге задержали порядка 150-200 болельщиков «Спартака».

В протоколе говорится: «Совершил мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся выражением, грубой нецензурной бранью в общественных местах, а именно — выражался грубой нецензурной бранью в общественном месте — на улице в месте массового скопления граждан, на замечания не реагировал, чем демонстративно нарушал общественный порядок и спокойствие граждан».

— Сидим в отделе, ждём не понятно чего, но собираются шить мелкое хулиганство! — приводит канал слова задержанного . — Приняли на выходе из отеля, попросили документы, сказали проедем в отдел, проверим по базе, отпустим, (полицейский) сказал: «Ждали вас с 8 утра, подлетели сразу «Э-шники» (сотрудники центра «Э»). Начали нести бред: «О, здорово, братан, как дела, сколько вас в отел.

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится сегодня, 1 декабря, начало — в 19.00 по московскому времени.

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Трансляция матча «Зенит» — «Спартак»