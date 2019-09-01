РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Юрий Жирков: «Зенит» был ближе ко второму голу»

21:24
Теги:

Защитник «Зенита» Юрий Жирков после победы в гостевом матче 8-го тура РПЛ над «Спартаком» (1:0) отметил, что в этой игре было много борьбы.

— Гол за «Челси»? Там был другой момент, был отскок, подача с фланга. Тут по-другому все было, подавали угловой, — сказал Жирков в эфире «Матч премьер». — Всем надо было сегодня победить, играли осторожно в обороне. Было много борьбы. Последнюю встречу мы проиграли «Уфе», надо было перед болельщиками реабилитироваться.

В конце у нас было больше моментов, надо было распорядиться грамотно мячом, мне кажется, мы были ближе ко второму забитому.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Спартак — Зенит

 

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 8-й тур. «Спартак» — «Зенит», «Локо» — «Ростов» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир