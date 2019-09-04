Юрий Жирков: «Перед голом «Спартаку» прокрутил свои действия за доли секунды»

Защитник «Зенита» Юрий Жирков прокомментировал свой гол в ворта «Спартака» в матче 8-го тура РПЛ (1:0). 36-летний футболист принял отскочивший после подачи углового мяч и точно пробил.

— Это была установка тренера. При стандартах я всегда находился на дальней штанге, — сказал Жирков в эфире передачи «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — Ловил отскоки от игроков. Вот такой отскок получился. Принял мяч, пробил. Но у меня в голове уже было, как бить, прокрутил все в доли секунды, получилось хорошо.

— «Зенит» не мог выиграть у «Спартака» в Москве с 2012 года. Почему так было раньше, и что получилось сейчас?

— Против «Спартака» на выезде всегда играть тяжело. Были интересные игры. Это дерби двух столиц, все выкладываются на 100 процентов. То, что мы в этой игре победили... Бывает, статистика меняется в другую сторону, приходят победы.