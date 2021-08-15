Юрий Жирков ответил на вопрос о завершении карьеры

Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков прокомментировал возможность завершить карьеру. По словам 37-летнего футболиста, пока он не может дать четкого ответа на этот вопрос.

— Завершаю ли я карьеру? Не знаю, — сказал Жирков «СЭ».

Жирков выступает за «Зенита» с 2016 года. Он провел за клуб 95 матчей и забил 4 гола. Кроме того, он играл за ЦСКА, «Челси», «Анжи» и «Динамо».

В составе сборной России он провел 104 матча и забил 2 гола. Жирков в составе национальной команды является бронзовым призером Евро-2008.