Юрий Жирков ответил на вопрос о завершении карьеры
Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков прокомментировал возможность завершить карьеру. По словам 37-летнего футболиста, пока он не может дать четкого ответа на этот вопрос.
— Завершаю ли я карьеру? Не знаю, — сказал Жирков «СЭ».
Жирков выступает за «Зенита» с 2016 года. Он провел за клуб 95 матчей и забил 4 гола. Кроме того, он играл за ЦСКА, «Челси», «Анжи» и «Динамо».
В составе сборной России он провел 104 матча и забил 2 гола. Жирков в составе национальной команды является бронзовым призером Евро-2008.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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