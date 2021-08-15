Семак: «Дзюба остается важным игроком для нашей команды»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о выборе стартового состава на матч 4-го тура Тинькофф чемпионата России против «Локомотива».

«Каждая игра — это отдельная история. Игра с чистого листа.

Ракицкий получил повреждение еще в прошлой игре. Оно не позволяет ему быть готовым на 100 процентов. Будем надеяться, что к следующей игре он будет в форме.

Все идет как нужно. Дзюба хорошо работает. Но на сегодняшний день Азмун и Ерохин находятся в лучшей форме.

Артем остается важным игроком для нашей команды. Но на сегодняшний день ситуация такова, что игроки, которые выходят на атакующих позициях, выглядят лучше.

Клаудиньо заявлен, контракт подписан. Но законы такие, что ему нужно выехать из страны, чтобы получить рабочую визу. Ситуация немного странная. Ждем оформления всех документов», — сказал Семак в эфире «Матч Премьер».