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Семак: «Дзюба остается важным игроком для нашей команды»

17:13
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о выборе стартового состава на матч 4-го тура Тинькофф чемпионата России против «Локомотива».

«Каждая игра — это отдельная история. Игра с чистого листа.

Ракицкий получил повреждение еще в прошлой игре. Оно не позволяет ему быть готовым на 100 процентов. Будем надеяться, что к следующей игре он будет в форме.

Все идет как нужно. Дзюба хорошо работает. Но на сегодняшний день Азмун и Ерохин находятся в лучшей форме.

Артем остается важным игроком для нашей команды. Но на сегодняшний день ситуация такова, что игроки, которые выходят на атакующих позициях, выглядят лучше.

Клаудиньо заявлен, контракт подписан. Но законы такие, что ему нужно выехать из страны, чтобы получить рабочую визу. Ситуация немного странная. Ждем оформления всех документов», — сказал Семак в эфире «Матч Премьер».

Локомотив — Зенит

 

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 0
Зенит 0
1-й тайм

П2

32%

1.74

1X

23%

2.17

Обе забьют - да

17%

1.69
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Манчестер Сити

П2

33%

1.66

ТБ 2

25%

1.52

Обе забьют - нет

15%

1.82
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 1
Урал 0
Матч завершен

П1

35%

1.42

ИТБ1 (1.5)

27%

1.54

Ф1 (-1)

18%

1.63

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Иван Шитик все материалы автора

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