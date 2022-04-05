Жирков рассказал, почему охладел к ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА Юрий Жирков рассказал, почему охладел к клубу.

— Ты много времени провел в ЦСКА, но нет ощущения, что ты воспринимаешь этот клуб как родной.

— Почему нет? Раньше было.

— Почему ушло?

— Когда перешел в «Анжи» и болельщики стали говорить гадости. Может быть, после этого чуть-чуть ушел подальше. А так это клуб, который дал мне дорогу в большой футбол.

— Было больно это слушать? Тогда многие, кто переходил в «Анжи», попали под раздачу.

— Небольшой перебор, может, и был. А так в принципе нормально.

— Оскорбляли не только тебя, но и жену.

— Это и в Питере было, когда перешел в «Зенит». Сейчас это все уже с улыбкой вспоминаю.

Жирков играл за ЦСКА с января 2004 по июль 2009 года. В составе армейцев он дважды становился чемпионом России, а также по 4 раза завоевывал Кубок и Суперкубок страны. В сезоне-2004/05 Жирков. стал обладателем Кубка УЕФА в качестве игрока красно-синих.

С января 2022 года Жирков выступает за «Химки».