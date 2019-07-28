Юрий Семин: "Все решило единственное судейское решение"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после поражения от ЦСКА (0:1) в матче третьего тура чемпионата России прокомментировал результат встречи.

– ЦСКА очень активно начал первый тайм, где-то первые 15-20 минут имели преимущество, никаких моментов практически не было. Если бы не было ошибок, то все было бы нормально... Сказывается отсутствие Антона Миранчука. ЦСКА хорошо играл в обороне, все решило единственное судейское решение. Судьи посмотрели этот эпизод, никаких претензий нет, только непонятны какие-то вещи... Изменения в гардеробе? Я никаких изменений не заметил, – сказал Семин в эфире телеканала "Матч Премьер".

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры, таблица переходов РПЛ, итоги сезона-2018/19, расписание матчей чемпионата-2019/2020