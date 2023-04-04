Семин: «Думаю, в следующем сезоне Захарян снова заиграет»

Легендарный тренер, трехкратный чемпион России Юрий Семин в интервью обозревателю «СЭ» высказался о полузащитнике московского «Динамо» Арсене Захаряне.

— Еще один армянин Арсен Захарян, который играет за сборную России, резко сдал, не перейдя в «Челси». Почему так происходит?

— Потому что никогда не надо поднимать шум до того, как что-то произошло. Понятно, прессе нужны темы, интересные людям. Но опыт показывает: когда человек уходит, это происходит тихо — взял вещи и уехал. А потом уже все об этом узнали.

Захарян в этом сезоне играет не так, как в прошлом. Думаю, что это закономерно. Вспоминаю себя — вышел в 17 лет играть за «Спартак» и в первый год пошло хорошо. Во втором сезоне в 80 процентах случаев у молодых ребят идет спад, а через год, думаю, Арсен снова заиграет. Мне он нравится.

В сезоне-2022/23 19-летний Захарян забил 3 гола и сделал 6 результативных передач в 27 матчах за «Динамо» во всех турнирах. В прошлом сезоне у футболиста было 9 мячей и 9 голевых пасов в 34 играх.