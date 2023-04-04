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Сегодня, 08:25

Семин: «Думаю, в следующем сезоне Захарян снова заиграет»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Арсен Захарян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Легендарный тренер, трехкратный чемпион России Юрий Семин в интервью обозревателю «СЭ» высказался о полузащитнике московского «Динамо» Арсене Захаряне.

— Еще один армянин Арсен Захарян, который играет за сборную России, резко сдал, не перейдя в «Челси». Почему так происходит?

— Потому что никогда не надо поднимать шум до того, как что-то произошло. Понятно, прессе нужны темы, интересные людям. Но опыт показывает: когда человек уходит, это происходит тихо — взял вещи и уехал. А потом уже все об этом узнали.

Захарян в этом сезоне играет не так, как в прошлом. Думаю, что это закономерно. Вспоминаю себя — вышел в 17 лет играть за «Спартак» и в первый год пошло хорошо. Во втором сезоне в 80 процентах случаев у молодых ребят идет спад, а через год, думаю, Арсен снова заиграет. Мне он нравится.

В сезоне-2022/23 19-летний Захарян забил 3 гола и сделал 6 результативных передач в 27 матчах за «Динамо» во всех турнирах. В прошлом сезоне у футболиста было 9 мячей и 9 голевых пасов в 34 играх.

Юрий Семин. «Надо меня возвращать, чтобы нарушить гегемонию «Зенита»! Интервью Юрия Семина

Арсен Захарян
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Юрий Семин
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 21 2 4 15 13-35 10
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8.04 14:00
Торпедо – Факел
 - : -
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Ахмат – Урал
 - : -
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Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

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П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

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И К Ж
Максим Ненахов

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