Агент заявил, что Митрович не перейдет в «Зенит»

Агент Пини Захави, представляющий интересы нападающего «Аль-Хиляля» Александра Митровича, опроверг «СЭ» возможный переход футболиста в «Зенит».

«С «Зенитом» ничего не случится», — сказал Захави «СЭ».

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что 30-летний Митрович может перейти в «Зенит». По информации источника, главный тренер сине-бело-голубых общался с сербским футболистом по видеосвязи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Митровича в 18 миллионов евро.

