Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

5 августа, 13:57

Агент заявил, что Митрович не перейдет в «Зенит»

Микеле Антонов
Корреспондент
Александр Митрович.
Фото Global Look Press

Агент Пини Захави, представляющий интересы нападающего «Аль-Хиляля» Александра Митровича, опроверг «СЭ» возможный переход футболиста в «Зенит».

«С «Зенитом» ничего не случится», — сказал Захави «СЭ».

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что 30-летний Митрович может перейти в «Зенит». По информации источника, главный тренер сине-бело-голубых общался с сербским футболистом по видеосвязи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Митровича в 18 миллионов евро.

Жедсон Фернандес, Бахтиер Зайнутдинов, Виллиан Роша и&nbsp;Келлвен.Жедсон в «Спартаке», Зайнутдинов приехал к Карпину, Роша и Келлвен покидают ЦСКА. Таблица трансферов РПЛ

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?
Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Александр Митрович
Футбол
РПЛ
ФК Аль-Хиляль
ФК Зенит
Читайте также
Копылов и Родригес проведут бой на UFC 322 в Нью-Йорке 16 ноября
Politico сообщила о требованиях ЕС к Украине по гарантии сохранности средств
Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
ФСБ РФ предотвратила теракт спецслужб Украины на Троекуровском кладбище
Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
Андрей Аршавин рассказал о самом ярком путешествии в 2025 году
Популярное видео
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • ANTI BOMG

    тебе код из смс прислать?:joy::rofl::joy:

    07.08.2025

  • ANTI BOMG

    Так и неудивительно -вы там все идиоты и дебилы! Бомжи и не могут быть нормальными людьми - шлак вонючий:joy::joy::rofl:

    07.08.2025

  • ksv-65

    Месси любит СПАРТАК, в сентябре приедет , точно, Спартак-ЧЕМПИОН!!! И.Карпов.

    05.08.2025

  • asdenev

    Здравствуйте. Извините, что пишу здесь, но больше негде. Прошу Вас о помощи, помогите, пожалуйста... Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подрабoтку, а сейчас дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознаниe. Одолжить просто не у кого. Одoлжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на пачку самых дешевых макарон. Мне много не надо, только протянуть несколько дней пока ищу работу... Eсли оставите контакты, тo я готов вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае оставьте свои контакты в личном сообщении. Я обязательно верну! Пополнитe, пожaлуйстa, номeр тeлeфонa нa любую сумму через СБП: 8 (952) 133-65-10 Заранее большое Вам человеческое спасибо

    05.08.2025

  • Zloydok65

    карп,как всегда, с шумом выпустил воздух в лужу,но в пузыре его ещё много

    05.08.2025

  • Millwall82

    не советовал бы сотрудничать с Пини Захави, все дело в том, что это один из главным жуликов в мировом футболе, даже среди агентов это жулик номер 1. Очень странные переходы, отмыв бабла во всевозможных офшорах, сотни клиентов которые меняют клубы как перчатки, целые клубы прокладки, миллардные обороты. Неизвестно почему его до сих пор за жопу не взяли, но видимо из Израиля ведет дела, а тот не выдает своих международному уголовному суду. Из-за чего у Нетаньяху ровно ограниченный круг стран для перемещения (ровно как и у Путина).

    05.08.2025

  • Деп Б.Охта

    У меня сосед был. Полнейший ИДИОТ. Так он постоянно подобные шутки выдавал.

    05.08.2025

  • Деп Б.Охта

    Ну, сколько можно реагировать на туфту от Карпова?!!!!! Его "новости" надо игнорировать. Если, конечно не хочется почесать языком о том, о сём...

    05.08.2025

  • П_о_в_а_р

    Кто это?

    05.08.2025

  • ANTI BOMG

    ой, не в Реал, и не в Мадрид, а просто в Оренбург-Оренбург!:rofl::rofl:

    05.08.2025

  • ANTI BOMG

    ну, раз ты не сторонник.,,...:rofl::laughing::joy:

    05.08.2025

  • ANTI BOMG

    пусть радио бомжи утку себе под кровать поставят!???:rofl::sweat_smile::smile::joy:

    05.08.2025

  • Slim Tallers

    Вот из-за таких Митровичей приходится переносить столетие.

    05.08.2025

  • Павел Леонидович

    Правильно! Не надо позорится)

    05.08.2025

  • ONIKAN2013

    Лучше бы ты в своих мозгах как порылся...Хотя резульат всё равно будет нулевой.

    05.08.2025

  • the gathering !

    Просто Соболев в Реал Мадрид переходит, Перес восхищен спектром возможностей Соболева, так что в Зените освождается место

    05.08.2025

  • Millwall82

    так он особо в топ-5 и не феерил, в Ньюкасле так себе вышло, а вот в чемпионшипе был хорош (вполне сравним с РПЛ по уровню), ну и тут пришли арабы с дохерардом бабла. Не каждый устоит, когда твою з.п. умножают на х10.

    05.08.2025

  • shpasic

    опять же - если Митрович такой "добротный", то он мог бы вполне играть в середняке топ-5 чемпионатов. это если бы его интересовал уровень футбола.

    05.08.2025

  • Millwall82

    жара, несерьезный уровень местных футболистов (арабов), донная азиатская ЛЧ, в прямом смысле Азия (не Европа), чуть меньшие налоги (для футболистов), ну и болел конечно больше на матчи ходит. Пускай и небольшие, но преимущества РПЛ над саудитами. Да нет ЕК, и зп действительно такие никто не повторит, однако вон Малком почему-то не особо доволен арабами. У серба могут быть и свои причины (религия допустим). Или сложность в адаптации в чисто мусульманской стране (не все фанаты, и это далеко не Дубай).

    05.08.2025

  • shpasic

    ну и, да, насчёт Вейги, Малкома и прочих - вряд ли более-менее приличным легионерам в РПЛ дадут больше денег, чем в Саудовской Аравии, даже в Зените. в чём смысл им переходить сюда? Малком приходил в Зенит, когда ещё были еврокубки - был хоть какой-то стимул, сейчас смысла нет. а брать предпенсионеров из саудовской лиги - очень сомнительно.

    05.08.2025

  • МАО

    А кто это на фото?

    05.08.2025

  • andy1962

    Не хватало еще плюшевого серба взять!

    05.08.2025

  • Хорошая новость. Больше никто не нужен, даже если Вендел уйдёт.

    05.08.2025

  • shpasic

    а сравнивать количество его голов за сборную с Дзюбой - не глупо? у серба 100 матчей, у Дзюбы - 56. Дзюба хотя бы три гола на ЧМ забил (из которых один - в плей-офф) и один на ЧЕ. а Митрович - только один гол в финальных турнирах ЧЕ и ЧМ.

    05.08.2025

  • Adminni

    Семакао кинули! Бедный Сергей, с таким днищенским составом ему не взять лигу, придется опять включать "Неюбилейный режим", а потом как в архивах пороемся, да как законы математики перепишем и пойдем на 3й заход

    05.08.2025

  • bishevcky

    Ещё утром сегодня на Радио Зенит высмеяли эту утку от Карпа.

    05.08.2025

  • Blind.Piew

    Это хороший силовой нападающий. В РПЛ он будет топчиком как Кураньи в своё время, если он здоров и не сломается. Но ему не совсем 30 лет, а без 40 дней 31 год. Лично я не сторонник того, чтобы в РПЛ приезжали возрастные легионеры.

    05.08.2025

  • Millwall82

    Габри Вейга 23 года, считался одним из главных талантов ЛаЛиги, Малкому 28 лет, разрывал РПЛ. Глупые вопросы какие-то, шпас.

    05.08.2025

  • shpasic

    Бензема - 37, Роналду - 40. а Митровичу пока ещё 30, причём пришёл в Аль-Хиляль он два года назад.

    05.08.2025

  • Millwall82

    по такой логике, что там делают Криш и Бензема) зарабатывают на всю оставшуюся жизнь...внуков.

    05.08.2025

  • shpasic

    что ж добротный игрок-то в Саудовской Аравии до сих пор пылит?

    05.08.2025

  • Леший

    Зенит в нападении укомплектован под завязку. Зачем ему нужен дорогой 30-летний игрок, который у арабов, похоже, расслабился, раз от него хотят избавиться. Скорее всего, это какие-то агентские игры.

    05.08.2025

  • Mark deFossen

    Как услышал про ЗПРФ, сразу же крепко задумался, а когда ему объяснили почему, то и вовсе отказался. Стремно, говорит, играть в таком чемпионате, а в таком клубе и подавно.:hugging:

    05.08.2025

  • Millwall82

    игрок добротный на самом деле, в чемпионшипе он отжигал) да и за сборную забил в 2 раза больше Дзюбы (62 гола), вот только ему 30 уже. Играл в Зените такой Матея Кежман, и получилось так себе.

    05.08.2025

  • Джон Сильвер

    Фалькао к нам не поедет! (В.Карпин.)

    05.08.2025

    • Семин: «Все проблемы «Спартака» — эмоционального характера. Нужно прийти в спокойное состояние»

    Семин: «Локомотив» хорошо выполняет черновую работу, как это и делал раньше»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости