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Сегодня, 20:28

Семин: «Мастерство игроков «Зенита» было выше, чем у Дзюбы»

Семин поделился мнением о результате матча «Локомотив» — «Зенит»
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о результате матча между железнодорожниками и «Зенитом» (1:2).

«Хороший был матч, мне понравился, особенно первый тайм. Но мастерство «Зенита» оказалось выше, чем «Локомотива». Все-таки «Локомотив» дома не проигрывал «Зениту» с 2017 года. А забьет ли Дзюба «Зениту» — это не интрига. Дзюба набрал ход? Надо поддерживать свой уровень в каждой встрече. Он играл с командой, которая по статусу выше. Наверное, мастерство игроков «Зенита» было выше, чем у Дзюбы. Они не дали Артему сыграть так, как он хотел. Это победа команды. На нее работали все, в том числе и тактика. Раз выиграли, значит, они были лучше. Но в первом тайме и «Локомотив» был хорош», — приводит слова Семина «РБ Спорт».

После 22 матчей «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 54 очка. «Локомотив» — 11-й (25 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-semin-masterstvo-igrokov-zenita-by-lo-vy-she-chem-u-dzyuby-emu-ne-dali-sy-grat-kak-on-hotel/
Артем Дзюба
Футбол
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Семин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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8.04 14:00
Торпедо – Факел
 2 : 0
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 2 : 0
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 3 : 3
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 1 : 2
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 3 : 0
9.04 19:00
Краснодар – Пари НН
 3 : 1
9.04 20:00
Локомотив – Зенит
 1 : 2
10.04 17:00
Оренбург – Ростов
 2 : 2
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 12 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 20 1 4
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