Семин: «Мастерство игроков «Зенита» было выше, чем у Дзюбы»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о результате матча между железнодорожниками и «Зенитом» (1:2).

«Хороший был матч, мне понравился, особенно первый тайм. Но мастерство «Зенита» оказалось выше, чем «Локомотива». Все-таки «Локомотив» дома не проигрывал «Зениту» с 2017 года. А забьет ли Дзюба «Зениту» — это не интрига. Дзюба набрал ход? Надо поддерживать свой уровень в каждой встрече. Он играл с командой, которая по статусу выше. Наверное, мастерство игроков «Зенита» было выше, чем у Дзюбы. Они не дали Артему сыграть так, как он хотел. Это победа команды. На нее работали все, в том числе и тактика. Раз выиграли, значит, они были лучше. Но в первом тайме и «Локомотив» был хорош», — приводит слова Семина «РБ Спорт».

После 22 матчей «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 54 очка. «Локомотив» — 11-й (25 очков).