Семин о травме Жемалетдинова: «Это очень большая потеря для «Локомотива»
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о травме полузащитника Рифата Жемалетдинова.
«Это очень большая потеря для команды. Это единственный игрок «Локомотива», который попал в список 33 лучших в прошедшем сезоне. Он провел его хорошо. Все остальное нужно спрашивать в «Локомотиве». Я этого эпизода не видел», — сказал Семин «СЭ».
Ранее, 24 июня, «Локомотив» сообщил, что по результатам комплексного медицинского обследования и МРТ у 25-летнего российского футболиста было подтверждено серьезное повреждение ахиллова сухожилия. Ориентировочный срок восстановления Жемалетдинова составит от 7 до 9 месяцев.
В прошлом сезоне Жемалетдинов провел 30 матчей за «Локомотив», забил 9 голов и сделал 7 результативных передач.
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