РФС и РПЛ осудили решение ФИФА о приостановке контрактов иностранцев
Российский футбольный союз (РФС) и Российская премьер-лига (РПЛ) выступили с обращением по поводу решения Международной федерации футбола (ФИФА) разрешить иностранным игрокам и тренерам приостанавливать контракты с российскими клубами до 30 июня 2023 года.
«РФС, РПЛ и профессиональные клубы России осуждают это решение и категорически с ним не согласны. ФИФА не раз декларировала, что спорт должен оставаться вне политики, но позиция организации явно этому противоречит. Считаем, что решение о приостановке контрактов противоречит уставу организации, носит дискриминационный характер и принято против одного из членов футбольной семьи в отсутствие его вины. Никаких предварительных консультаций и обсуждений со стороны представителей ФИФА с нами не велось.
Решение полностью разрушает принципы контрактной стабильности и целостности соревнований. Открыто заявлено, что игроки и тренеры теперь вправе не уважать контрактные обязательства.
Кроме того, полностью проигнорированы вопросы экономических последствий для российских футбольных клубов. Как обеспечить долгосрочное планирование и финансовую стабильность в ситуации, когда любой даже самый ценный футболист может покинуть клуб без какой-либо компенсации? Контракт впредь не может в полной мере являться защитой как для клуба, так и для игрока. Подобный прецедент — плохой знак для всей футбольной отрасли.
С надеждой на сохранение принципов, заложенных в фундаменте мирового спорта, мы хотим обратиться ко всем членам международного футбольного сообщества. Мы просим не злоупотреблять предоставленными ФИФА правами, так как их решение противоречит основополагающим принципам футбольной семьи. В будущем подобная ситуация может коснуться любой федерации.
Футбол должен не разъединять, а объединять людей в каждом уголке земного шара. Принятое решение нанесет непоправимый ущерб футбольной индустрии в России. Мы оставляем за собой право на обращение в судебные инстанции для защиты своих интересов», — говорится в заявлении.
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11
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12
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14
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15
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ЦСКА – Урал
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Динамо – Ростов
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Локомотив – Н. Новгород
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