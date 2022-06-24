Источник: РФС и РПЛ готовят обращение по поводу решения ФИФА о приостановке контрактов иностранцев

РФС и РПЛ готовят обращение по поводу решения ФИФА о приостановке контрактов иностранцев

Российский футбольный союз (РФС) и Российская премьер-лига (РПЛ) готовят обращение по поводу решения Международной федерации футбола (ФИФА) разрешить иностранным игрокам и тренерам приостанавливать контракты с российскими клубами до 30 июня 2023 года, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, РФС и РПЛ хотели бы обратить внимание агентов, зарубежных клубов на то, что решение ФИФА противоречит уставу организации, носит дискриминационный характер и рушит стабильность контрактов, что приведет к ощутимым финансовым потерям клубов.

Отмечается, что клубы РПЛ призывают не злоупотреблять сложившейся ситуацией.