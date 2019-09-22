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Юрий Семин: «Оренбург» обыграть очень сложно"

11:17
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Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в преддверии матча 10-го тура чемпионата России против «Оренбурга» отметил, что обыграть соперника будет очень сложно.

— Грамотно или неграмотно мы восстанавливались, покажет сегодняшний матч. Мы специально задержались в Германии, чтобы игроки после матча отдохнули, — отметил Семин в эфире телеканала «Матч Премьер».

Никаких поправок к подготовке мы не делали, потому что для этого не было времени.

— Как обыграть «Оренбург»?

— Очень сложно.

Оренбург — Локомотив

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