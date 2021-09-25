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Юрий Семин объяснил свою отставку из «Ростова»

14:23
Юрий Семин. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Юрий Семин. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер «Ростова» Юрий Семин назвал причины ухода из клуба. По словам 74-летнего российского специалиста, на это в большей степени повлиял результат.

«Приняли решение совместно, обсудили все нюансы. Всегда в таких ситуациях в большей степени влияет результат, — отметил Семин. — Мы свою работу выполняли. Наверное, недостаточно было набрано очков. Положительные моменты тоже были: большая группа молодых ребят, которые играли в стартовом составе.

Они в дальнейшем будут успешно защищать цвета «Ростова», я уверен в этом. У нас с руководителями остались хорошие отношения. Мы понимаем друг друга. Я всем благодарен. Хочу сказать клубу большое «спасибо». Ребятам удачи, им нужно время. Уверен, что у «Ростова» все будет хорошо.
Никаких конфликтов у меня не было. Недопонимания есть всегда.

С теми кто играет, понимание есть, а с теми кто не играет, есть недопонимание. Это очень сложный момент. Расстались с руководством на хорошей ноте. Мы с клубом подходим друг к другу. Но есть обстоятельства, по которым надо расставаться".

Семин возглавил «Ростов» 4 августа 2021 года, подписав двухлетний контракт. Под его руководством команда провела семь матчей (3 поражения, 3 ничьи и 1 победа).

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Online-prognoz.ru
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 0
Манчестер Сити 0
Перерыв

Обе забьют - да

31%

1.90

Ф1 (0)

23%

1.90

X2

15%

1.50
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Уфа

П1

33%

1.55

ТБ 2.5

20%

1.83

Ф1 (-1)

18%

1.98
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Рубин

П1

26%

1.90

Обе забьют - да

18%

1.97

ТМ 2.5

16%

1.78

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Владимир Пушкарев все материалы автора

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