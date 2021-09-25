Юрий Семин объяснил свою отставку из «Ростова»
Бывший главный тренер «Ростова» Юрий Семин назвал причины ухода из клуба. По словам 74-летнего российского специалиста, на это в большей степени повлиял результат.
«Приняли решение совместно, обсудили все нюансы. Всегда в таких ситуациях в большей степени влияет результат, — отметил Семин. — Мы свою работу выполняли. Наверное, недостаточно было набрано очков. Положительные моменты тоже были: большая группа молодых ребят, которые играли в стартовом составе.
Они в дальнейшем будут успешно защищать цвета «Ростова», я уверен в этом. У нас с руководителями остались хорошие отношения. Мы понимаем друг друга. Я всем благодарен. Хочу сказать клубу большое «спасибо». Ребятам удачи, им нужно время. Уверен, что у «Ростова» все будет хорошо.
Никаких конфликтов у меня не было. Недопонимания есть всегда.
С теми кто играет, понимание есть, а с теми кто не играет, есть недопонимание. Это очень сложный момент. Расстались с руководством на хорошей ноте. Мы с клубом подходим друг к другу. Но есть обстоятельства, по которым надо расставаться".
Семин возглавил «Ростов» 4 августа 2021 года, подписав двухлетний контракт. Под его руководством команда провела семь матчей (3 поражения, 3 ничьи и 1 победа).
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