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«Напиться что ли с горя! Нет слов». Болельщики разочарованы уходом Семина из «Ростова»

14:35
Юрий Семин. Фото Дарья Исаева., «СЭ»
Юрий Семин. Фото Дарья Исаева., «СЭ»
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Болельщики «Ростова» бурно отреагировали на новость об уходе Юрий Семина с поста главного тренера команда. 74-летний специалист ушел в оставку спустя семь матчей после своего назначения.

Семин возглавил «Ростов» 4 августа 2021 года, подписав двухлетний контракт. Под его руководством команда одержала только одну победу (над «Нижним Новгородом»), потерпела 3 поражения и трижды сыграла вничью.

Сам тренер в интервью «СЭ» назвал причины отставки, отметив, что на это решение в большей степени повлиял результат.

В основном болельщики недоумевают по поводу ухода Семина, отмечая авторитет и профессиональные качества российского специалиста. Некоторые из них хотят, чтобы в команду вернулся Валерий Карпин, который возглавил сборную России.

Комментарии болельщиков

kvazar555: «Уважение Палычу. Порядочно».

derspiegel227: «Похоже, все только начинается...».

yulia_bashtovaya: «Валера, вернись»

ntlrom6: «Кто следующий? Продолжаем эту клоунаду...».

derspiegel227: «Что-то не то... Сильный тренер, игроки более менее есть, что не так? Финансы? Опять тренерская чехарда и безволие в глазах игроков».

artemkatichev: «Семин топ».

alllllllkr: «Увы, не получилось у вас, Юрий Павлович!».

balinaoks: «Напиться что ли с горя! Нет слов».

maloy_a161: «Нам нужен огонь, пламя — типа Карпина, Гамулы, чтобы земля дрожала...».

russel161: «Очень мудрое решение, перед завтрашним матчем».

pant_era10: «Без паровоза и маленькой тележки не смог».

mikhail_puzhel: «Ждем заявление Карпина об уходе из сборной и возвращении в «Ростов». Очень надеюсь получим тренера из молодежи Ростова!».

altukhov_ss: «Явно проблема не в Палыче. Квалифицированный тренер, зачем было убирать? Нужно было дать время».

viktorevgen089: «Похоже, в команде-то совсем все не ладно, теперь понятно, почему такие результаты, похоже, опять бабки...».

alexgan79: «Сочувствую болельщикам Ростова, непростые времена... Палыч — глыба и легенда. Но возраст берет свое. Семину здоровья! «Ростову» — наладить дела в команде! Фанатам — веры и терпения».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 0
Манчестер Сити 0
Перерыв

Обе забьют - да

31%

1.90

Ф1 (0)

23%

1.90

X2

15%

1.50
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Уфа

П1

33%

1.55

ТБ 2.5

20%

1.83

Ф1 (-1)

18%

1.98
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Рубин

П1

26%

1.90

Обе забьют - да

18%

1.97

ТМ 2.5

16%

1.78

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Роман Шишов все материалы автора

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