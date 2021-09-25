«Напиться что ли с горя! Нет слов». Болельщики разочарованы уходом Семина из «Ростова»

Болельщики «Ростова» бурно отреагировали на новость об уходе Юрий Семина с поста главного тренера команда. 74-летний специалист ушел в оставку спустя семь матчей после своего назначения.

Семин возглавил «Ростов» 4 августа 2021 года, подписав двухлетний контракт. Под его руководством команда одержала только одну победу (над «Нижним Новгородом»), потерпела 3 поражения и трижды сыграла вничью.

Сам тренер в интервью «СЭ» назвал причины отставки, отметив, что на это решение в большей степени повлиял результат.

В основном болельщики недоумевают по поводу ухода Семина, отмечая авторитет и профессиональные качества российского специалиста. Некоторые из них хотят, чтобы в команду вернулся Валерий Карпин, который возглавил сборную России.

Комментарии болельщиков

kvazar555: «Уважение Палычу. Порядочно».

derspiegel227: «Похоже, все только начинается...».

yulia_bashtovaya: «Валера, вернись»

ntlrom6: «Кто следующий? Продолжаем эту клоунаду...».

derspiegel227: «Что-то не то... Сильный тренер, игроки более менее есть, что не так? Финансы? Опять тренерская чехарда и безволие в глазах игроков».

artemkatichev: «Семин топ».

alllllllkr: «Увы, не получилось у вас, Юрий Павлович!».

balinaoks: «Напиться что ли с горя! Нет слов».

maloy_a161: «Нам нужен огонь, пламя — типа Карпина, Гамулы, чтобы земля дрожала...».

russel161: «Очень мудрое решение, перед завтрашним матчем».

pant_era10: «Без паровоза и маленькой тележки не смог».

mikhail_puzhel: «Ждем заявление Карпина об уходе из сборной и возвращении в «Ростов». Очень надеюсь получим тренера из молодежи Ростова!».

altukhov_ss: «Явно проблема не в Палыче. Квалифицированный тренер, зачем было убирать? Нужно было дать время».

viktorevgen089: «Похоже, в команде-то совсем все не ладно, теперь понятно, почему такие результаты, похоже, опять бабки...».

alexgan79: «Сочувствую болельщикам Ростова, непростые времена... Палыч — глыба и легенда. Но возраст берет свое. Семину здоровья! «Ростову» — наладить дела в команде! Фанатам — веры и терпения».