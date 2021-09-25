«Напиться что ли с горя! Нет слов». Болельщики разочарованы уходом Семина из «Ростова»
Болельщики «Ростова» бурно отреагировали на новость об уходе Юрий Семина с поста главного тренера команда. 74-летний специалист ушел в оставку спустя семь матчей после своего назначения.
Семин возглавил «Ростов» 4 августа 2021 года, подписав двухлетний контракт. Под его руководством команда одержала только одну победу (над «Нижним Новгородом»), потерпела 3 поражения и трижды сыграла вничью.
Сам тренер в интервью «СЭ» назвал причины отставки, отметив, что на это решение в большей степени повлиял результат.
В основном болельщики недоумевают по поводу ухода Семина, отмечая авторитет и профессиональные качества российского специалиста. Некоторые из них хотят, чтобы в команду вернулся Валерий Карпин, который возглавил сборную России.
Комментарии болельщиков
kvazar555: «Уважение Палычу. Порядочно».
derspiegel227: «Похоже, все только начинается...».
yulia_bashtovaya: «Валера, вернись»
ntlrom6: «Кто следующий? Продолжаем эту клоунаду...».
derspiegel227: «Что-то не то... Сильный тренер, игроки более менее есть, что не так? Финансы? Опять тренерская чехарда и безволие в глазах игроков».
artemkatichev: «Семин топ».
alllllllkr: «Увы, не получилось у вас, Юрий Павлович!».
balinaoks: «Напиться что ли с горя! Нет слов».
maloy_a161: «Нам нужен огонь, пламя — типа Карпина, Гамулы, чтобы земля дрожала...».
russel161: «Очень мудрое решение, перед завтрашним матчем».
pant_era10: «Без паровоза и маленькой тележки не смог».
mikhail_puzhel: «Ждем заявление Карпина об уходе из сборной и возвращении в «Ростов». Очень надеюсь получим тренера из молодежи Ростова!».
altukhov_ss: «Явно проблема не в Палыче. Квалифицированный тренер, зачем было убирать? Нужно было дать время».
viktorevgen089: «Похоже, в команде-то совсем все не ладно, теперь понятно, почему такие результаты, похоже, опять бабки...».
alexgan79: «Сочувствую болельщикам Ростова, непростые времена... Палыч — глыба и легенда. Но возраст берет свое. Семину здоровья! «Ростову» — наладить дела в команде! Фанатам — веры и терпения».
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