Ещенко поделился мнением о казахстанских игроках в РПЛ
Бывший крайний защитник «Спартака» и сборной России Андрей Ещенко заявил, что казахстанские футболисты хотят играть в Европе.
«Почему казахстанских футболистов в РПЛ становится все меньше? Думаю, они в Европу больше хотят. А так, у таких игроков как Алип или Зайнутдинов хороший для Российской премьер-лиги уровень», — цитирует Ещенко Legalbet.kz.
В РПЛ остался один казахстанский футболист — 24-летний защитник «Зенита» Нуралы Алип, на счету которого 28 матчей в этом сезоне.
Источник: https://legalbet.kz/news/16517141/
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