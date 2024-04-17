Ещенко поделился мнением о казахстанских игроках в РПЛ

Бывший крайний защитник «Спартака» и сборной России Андрей Ещенко заявил, что казахстанские футболисты хотят играть в Европе.

«Почему казахстанских футболистов в РПЛ становится все меньше? Думаю, они в Европу больше хотят. А так, у таких игроков как Алип или Зайнутдинов хороший для Российской премьер-лиги уровень», — цитирует Ещенко Legalbet.kz.