Юрий Семин: «Надеюсь, что Алексей Миранчук полностью восстановился от травмы»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в интервью «СЭ» рассказал о том, что полузащитник команды Алексей Миранчук близок к оптимальным кондициям. Также, Семин отметил, что его брат, Антон, занимается по индивидуальной программе, а форвард Джефферсон Фарфан может сыграть этой весной.

— В Марбелье вы проводили спарринги с норвежским клубом «Волеренга» и «Чайкой» из ФНЛ. Сознательно подбирали соперников поскромнее?

— С сильными оппонентами мы встречались на турнире в Катаре, — ответил Семин. — А здесь исходили из того, что нужно наигрывать состав, который уже приблизительно ясен. И не прогадали. Главное, что обошлось без травм, которые нас просто замучили.

— Появление во втором тайме встречи с «Чайкой» Алексея Миранчука, означает, что он уже полностью восстановился?

— Хочется верить.

— Как он смотрелся?

— Вы же знаете, как Леша обычно выглядит — либо хорошо, либо отлично. (Смеется).

— А когда вернется в строй его брат Антон?

— К сожалению, ему еще нужно время — пока хавбек занимается по индивидуальной программе. А вот Фарфан скоро должен начать работать с мячом. Джефф рвется играть — и я надеюсь, что это произойдет уже весной. (Александр Львов)

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