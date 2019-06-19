Юрий Семин: "Мурило начнет подготовку с молодежкой "Локомотива" или фарм-клубом"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал о том, как будет готовиться к сезону новичок команды Мурило. Бразилец ранее подписал с железнодорожниками контракт на пять лет.

– В первоначальных списках и планах его (Мурило) не было, – цитирует РИА Новости Семина. – Поэтому он начнет подготовку в Москве, или с молодежным составом, или с "Казанкой" (фарм-клубом "Локомотива", выступающим в Профессиональной футбольной лиге), а затем, поедет ли он на второй сбор, будет видно по ситуации. Я не знаю этого игрока, пускай тренеры молодежной команды и "Казанки" сначала дадут ему характеристику, а потом мы уже будем определяться.