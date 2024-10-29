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Сегодня, 17:57

Юрий Семин о судействе в РПЛ: «Нужны четкие трактовки»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Трехкратный чемпион России во главе «Локомотива», заслуженный тренер РСФСР Юрий Семин в разговоре с «СЭ» высказался о проблемах судейства матчей чемпионата страны.

«К тому, как наши судьи по-разному трактуют те или иные эпизоды, конечно, возникают вопросы. Весьма актуальная проблема. Мне кажется, надо что-то делать с тем, что происходит в штрафной при подачах угловых. Не футбол, а борьба... А судьи никак не реагируют. Нужны какие-то четкие трактовки. Борцовские приемы какие-то...

Нужно как-то пресекать жесткость, которая перетекает в дерзость и жестокость. Имею в виду работу Карасева на матче «Зенит» — «Локомотив». Где-то рефери жалел футболистов, обошелся без красных карточек. Какими трактовками он руководствовался? Видимо, не хотел ломать сюжет игры. Ну что поделать», — сказал Семин.

Руководитель департамента судейства РФС Милорад Мажич (слева) и&nbsp;председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев. Тренеры клубов РПЛ устали от судейских ошибок. Мажич и Каманцев, сделайте трактовки едиными!

РПЛ
Юрий Семин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 10 3 0 27-6 33
2
 Зенит 13 9 3 1 29-5 30
3
 Локомотив 13 9 1 3 27-17 28
4
 Динамо 13 8 2 3 27-15 26
5
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
6
 Спартак 13 6 4 3 19-12 22
7
 Рубин 13 5 3 5 16-20 18
8
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
9
 Ростов 13 3 4 6 16-24 13
10
 Кр. Советов 13 3 3 7 12-19 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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1.11 19:00
Динамо – Ростов
 - : -
2.11 18:00
Зенит – Динамо Мх
 - : -
2.11 18:00
Локомотив – Рубин
 - : -
2.11 20:45
ЦСКА – Спартак
 - : -
3.11 13:00
Акрон – Кр. Советов
 - : -
3.11 15:15
Ахмат – Пари НН
 - : -
3.11 17:30
Факел – Химки
 - : -
3.11 19:45
Краснодар – Оренбург
 - : -
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Г
Алексей Батраков

Алексей Батраков

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 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
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Джон Кордоба

Краснодар

 7
П
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Маркус Вендел

Зенит

 8
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Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
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Крылья Советов

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