«Зенит» встретится с махачкалинским «Динамо» в матче 14-го тура чемпионата России в субботу, 2 ноября. Игра пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 18.00 по московскому времени.

В 13 турах РПЛ «Зенит» набрал 30 очков и занимает второе место (у «Краснодара» — на три очка больше), у махачкалинского «Динамо» — 12 очков. В предыдущем туре петербуржцы сыграли вничью с «Локомотивом» (1:1), а махачкалинцы — с «Акроном» (1:1).

В прямом эфире игру «Зенит» — «Динамо» Мх покажет «Матч ТВ». Трансляция также доступна на сайте matchtv.ru и онлайн-платформах «Okko» и «Кинопоиск».

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Санкт-Петербурге. С ключевыми событиями игры «Зенит» — «Динамо» Махачкала можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.