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Юрий Семин: «В сегодняшнем «Спартаке» Черенков был бы ключевым исполнителем»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Трехкратный чемпион России во главе «Локомотива», заслуженный тренер РСФСР Юрий Семин поделился с «СЭ» впечатлениями от премьерного просмотра фильма о легенде «Спартака» Федоре Черенкове «Федя. Народный футболист». Показ состоялся 28 октября в Москве.

«Мне фильм понравился. Понравилось и то, что столько людей пришло на премьеру. Футбол — самый популярный вид спорта в нашей стране. И Федор Черенков — один из тех людей, которые в свое время вложил в этот вид спорта много сил, эмоций, мастерства. Люди ходили на стадион, в том числе и на Черенкова.

Во время просмотра картины мы ненадолго окунулись в свою молодость, вспомнили тот футбол, полные стадионы... Хорошее кино. Оно меня даже растрогало.

Черенков как футболист опередил свое время. В советском футболе в тренировочном процессе пристальное внимание уделялось физической готовности игроков, атлетизму, а Федор брал все-таки другим. Он бы сейчас вписался в современный футбол. Имею в виду футбольный интеллект, понимание игры, короткий обостряющий пас. Правда, тогда, в 80-е годы, это практиковалось только в «Спартаке». Отсюда и пошло понятие — спартаковский футбол. Так вот в сегодняшнем «Спартаке» Федор был бы ключевым исполнителем», — сказал Семин.

Фильм «Федя. Народный футболист» выходит в широкий прокат в четверг, 31 октября.

Федор Черенков
ФК Спартак (Москва)
Юрий Семин
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 10 3 0 27-6 33
2
 Зенит 13 9 3 1 29-5 30
3
 Локомотив 13 9 1 3 27-17 28
4
 Динамо 13 8 2 3 27-15 26
5
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
6
 Спартак 13 6 4 3 19-12 22
7
 Рубин 13 5 3 5 16-20 18
8
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
9
 Ростов 13 3 4 6 16-24 13
10
 Кр. Советов 13 3 3 7 12-19 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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 - : -
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