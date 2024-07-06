«Факел» в товарищеском матче обыграл тульский «Арсенал»

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«Факел» в товарищеском матче победил тульский «Арсенал» — 2:1.

Матч прошел в закрытом режиме. Победу воронежцам принесли голы Хызыра Аппаева и Мохамеда Брахими. Автор гола туляков не сообщается.

Товарищеский матч

«Факел» (Воронеж) — «Арсенал» (Тула) — 2:1

6 июля.