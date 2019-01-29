Юрий Семин: "Фернандеш заболел. Пока он в наших планах на сезон"

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш входит в планы команды на сезон, заявил главный тренер "железнодорожников" Юрий Семин перед матчем зимнего турнира в Катаре против "Спартака".

- Выбирая состав, мы каждый раз руководствуемся тем, что играют сильнейшие. А дальше есть игроки, которые могут их заменить, - сказал специалист в эфире телеканала "Матч премьер". - Не исключено, что снова будет много замен. Если неудачно будет складываться матч - ничего страшного. Будем искать выход из этой ситуации и искать моменты. В первом тайме сыграет Крыховяк, во втором тайме, скорее всего, Денисов. Игроки получить одинаковое время. Фернандеш болен, он получил травму и находится в отеле. Есть ли он в наших планах на сезон? Пока в планах, он наш игрок.

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