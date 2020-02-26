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Юрий Семин: «Эдер — ответственный парень, который понимает, что от него ждут»

16:30
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Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в интервью «СЭ» прокомментировал результативность португальского нападающего команды Эдера на сборах в Марбелье.

— В Испании четыре мяча в контрольных играх забил Эдер. Такой всплеск — результат отсутствия конкуренции в атаке?

— Не думаю. Португалец — очень ответственный парень, который понимает, чего от него ждут в сложившейся ситуации. Может, поэтому нередко забивает самые важные мячи. (Александр Львов)

Полностью интервью Семина

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