Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в интервью «СЭ» прокомментировал результативность португальского нападающего команды Эдера на сборах в Марбелье.

— В Испании четыре мяча в контрольных играх забил Эдер. Такой всплеск — результат отсутствия конкуренции в атаке?

— Не думаю. Португалец — очень ответственный парень, который понимает, чего от него ждут в сложившейся ситуации. Может, поэтому нередко забивает самые важные мячи. (Александр Львов)

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