Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после матча 25-го тура РПЛ с "Ростовом" (2:1) сказал, что его команда не ставит приоритетов между турнирами. В чемпионате страны железнодорожники занимают второе место за 5 туров до конца сезона, а в Кубке России 15 мая проведут ответную игру 1/2 финала против "Ростова".

- Для вас приоритетнее попасть в Лигу чемпионов, чем выиграть кубок?

- Нет никаких приоритетов. Мы идем от игры к игре, думаем о каждой следующей. Сегодня не могли выйти много игроков, но получилось выигратю Будем биться за всё, что есть, и сдаваться не будем никому.

- Вы впервые на "Ростов Арене". Каковы впечатления?

- После чемпионата мира это совсем другой город. Ухоженный, отличные дороги, потрясающий аэропорт, а про стадион и говорить нечего. Где еще развивать футбол, как не тут на юге? Ростов всегда был кузницей талантов и тут всегда много ходили на футбол. Отлично, что в Ростове есть такие условия. (Юрий Плохотниченко)