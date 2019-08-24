Юрий Семин: «Алексей Миранчук может выйти на поле во втором тайме матча с «Краснодаром»
18:55
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин перед матчем 7-го тура РПЛ против «Краснодара» отметил, что полузащитник Алексей Миранчук может появиться на поле во втором тайме игры.
— Что у Миранчука? Недомогание, — сказал Семин в эфире телеканала «Матч Премьер». — Что-то серьезное? Не думаю, возможно, что выйдет во втором тайме. От того, что имеем сегодня, приняли такое решение. Определит состояние каждая предстоящая игра, «Краснодар» — очень серьезный соперник, мощно играл, если не считать последнюю игру.
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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 7-й тур. «Краснодар» — «Локо» и другие матчи