РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Юрий Семин: «Алексей Миранчук может выйти на поле во втором тайме матча с «Краснодаром»

18:55
Теги:

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин перед матчем 7-го тура РПЛ против «Краснодара» отметил, что полузащитник Алексей Миранчук может появиться на поле во втором тайме игры.

— Что у Миранчука? Недомогание, — сказал Семин в эфире телеканала «Матч Премьер». — Что-то серьезное? Не думаю, возможно, что выйдет во втором тайме. От того, что имеем сегодня, приняли такое решение. Определит состояние каждая предстоящая игра, «Краснодар» — очень серьезный соперник, мощно играл, если не считать последнюю игру.

Краснодар — Локомотив

Опрос

проголосовало: 15676
Все опросы
ВАР в РПЛ: вы за или против?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 7-й тур. «Краснодар» — «Локо» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир