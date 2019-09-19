После заседания исполкома глава РФС Александр Дюков ответил на претензии главного тренера «Локомотива» Юрия Семина по поводу календаря. Ранее наставник высказал недовольство по поводу раннего начала матча 10-го тура чемпионата России против «Оренбурга» (11.30 по московскому времени).

— Наступает осень, и начинаются вопросы к календарю. У нас страна с разными часовыми поясами, поэтому нет ничего удивительного в том, что матч начинается в 11:30 по Москве. У клубов есть право принять решение играть только в Москве, только на искусственных полях и в любое время. Утверждение матча с «Оренбургом» было давно, «Локомотив» все принял. Понимаю, почему сейчас поднимается этот вопрос. Юрий Палыч — умный человек, сильный менеджер. Может, он пытается таким образом как-то надавить на кого-то или переложить ответственность.

По матчу между «Локомотивом» и «Зенитом».Есть «Локомотив», который хотел играть 22-го сентября, есть «Зенит», который хотел провести матч 24-го. При отсусттвии регламента, который регулировал бы этот вопрос и определял бы клуб, который в данном случае имел бы приоритет в определении даты матча, единственное, что мы могли сделать — дать им договориться. Они это сделать не смогли. Регламента нет, привилегий ни у одного клуба тоже, поэтому все осталось так, как было. Дано поручение РФС разработать регламент, чтобы подобных вопросов в дальнейшем не возникало. (Дмитрий Зеленов)