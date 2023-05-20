Нагорных — о контракте Дзюбы: «Наши переговоры находятся на финишной прямой»
Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о будущем некоторых футболистов железнодорожников.
— Около 2000 билетов было продано в Воронеже. Это очень низкий показатель...
— Это очень плохо. Мы бы хотели, чтобы наши болельщики возвращались. Было продано порядка 8 000 билетов, по моей информации. На этой неделе мы предприняли определенные изменения в коммерческом блоке. Мы хотим, чтобы работа по привлечению болельщиков была более целенаправленна, акцентирована.
— У вас очень много «немых» футболистов. Никто не разговаривает в микст-зоне.
— Видимо, они очень сосредоточены. Видимо, пока не до конца понимают, что очень важно давать журналистам комментарии.
— Как здоровье Артема Дзюбы?
— Артем восстанавливается. Все идет по плану.
— Не будет такого, что мы увидим его в Казани?
— В Казани мы его не увидим. Наши переговоры находятся на финишной прямой.
— Вы видите в инсайдах руку агента Артема?
— Нет. Вижу в этих инсайдах из вне.
— Вы не видите проблемы в работе медслужбы?
— Не вижу. Мы сегодня обладаем лучшими специалистами в стране.
— Можете рассказать про будущее Изидора?
— Он прекрасно себя проявил. Наверно, в ближайшее время мы ответим на ваш вопрос.
— А Баринов останется?
— С агентом Баринова переговоры подходят к завершению.
— Весной «Локомотив» показывает отличные результаты. Будут ли премиальные?
— Я зашел в раздевалку ровно один раз. Это было после игры с «Краснодаром». Когда команда действительно заслужила, чтобы получить премиальные.
— Вы говорили про Сильянова. С остальными арендованными такие же планы?
— Мы планируем пригласить ребят на первый сбор, чтобы посмотреть их состояние.
«Локомотив» находится на 8-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков за 28 матчей.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|20
|5
|2
|70-17
|65
|
2
|ЦСКА
|27
|16
|6
|5
|51-24
|54
|
3
|Ростов
|27
|14
|8
|5
|44-35
|50
|
4
|Спартак
|27
|14
|8
|5
|58-36
|50
|
5
|Ахмат
|27
|14
|4
|9
|44-34
|46
|
6
|Динамо
|28
|13
|6
|9
|47-38
|45
|
7
|Краснодар
|27
|12
|7
|8
|57-44
|43
|
8
|Локомотив
|28
|11
|6
|11
|47-43
|39
|
9
|Оренбург
|27
|12
|3
|12
|50-52
|39
|
10
|Сочи
|27
|11
|4
|12
|36-48
|37
|
11
|Урал
|27
|8
|6
|13
|29-42
|30
|
12
|Факел
|28
|5
|12
|11
|34-46
|27
|
13
|Кр. Советов
|27
|6
|8
|13
|27-43
|26
|
14
|Пари НН
|27
|6
|5
|16
|27-50
|23
|
15
|Химки
|27
|4
|6
|17
|25-59
|18
|
16
|Торпедо
|28
|3
|4
|21
|20-55
|13
|20.05
|14:00
|
Локомотив – Факел
|1 : 0
|20.05
|16:30
|
Торпедо – Динамо
|0 : 3
|20.05
|16:30
|
Оренбург – Зенит
|- : -
|20.05
|19:00
|
Ахмат – Химки
|- : -
|21.05
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|- : -
|21.05
|16:30
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|21.05
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|22.05
|19:00
|
Пари НН – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|25
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|18
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|26
|1
|7