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Сегодня, 17:04

Нагорных — о контракте Дзюбы: «Наши переговоры находятся на финишной прямой»

Артем Бухаев
Корреспондент
Дарья Алексеева
Корреспондент
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о будущем некоторых футболистов железнодорожников.

— Около 2000 билетов было продано в Воронеже. Это очень низкий показатель...

— Это очень плохо. Мы бы хотели, чтобы наши болельщики возвращались. Было продано порядка 8 000 билетов, по моей информации. На этой неделе мы предприняли определенные изменения в коммерческом блоке. Мы хотим, чтобы работа по привлечению болельщиков была более целенаправленна, акцентирована.

— У вас очень много «немых» футболистов. Никто не разговаривает в микст-зоне.

— Видимо, они очень сосредоточены. Видимо, пока не до конца понимают, что очень важно давать журналистам комментарии.

— Как здоровье Артема Дзюбы?

— Артем восстанавливается. Все идет по плану.

— Не будет такого, что мы увидим его в Казани?

— В Казани мы его не увидим. Наши переговоры находятся на финишной прямой.

— Вы видите в инсайдах руку агента Артема?

— Нет. Вижу в этих инсайдах из вне.

— Вы не видите проблемы в работе медслужбы?

— Не вижу. Мы сегодня обладаем лучшими специалистами в стране.

— Можете рассказать про будущее Изидора?

— Он прекрасно себя проявил. Наверно, в ближайшее время мы ответим на ваш вопрос.

— А Баринов останется?

— С агентом Баринова переговоры подходят к завершению.

— Весной «Локомотив» показывает отличные результаты. Будут ли премиальные?

— Я зашел в раздевалку ровно один раз. Это было после игры с «Краснодаром». Когда команда действительно заслужила, чтобы получить премиальные.

— Вы говорили про Сильянова. С остальными арендованными такие же планы?

— Мы планируем пригласить ребят на первый сбор, чтобы посмотреть их состояние.

«Локомотив» находится на 8-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков за 28 матчей.

Артем Дзюба
Дмитрий Баринов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Вильсон Изидор
Юрий Нагорных
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В «Локомотиве» рассказали о будущем Гильерме
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
7
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
8
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
9
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
10
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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30 тур
20.05 14:00
Локомотив – Факел
 1 : 0
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 0 : 3
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 - : -
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 - : -
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 25 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 18 1 3
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 26 1 7
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