В «Локомотиве» рассказали о будущем Гильерме

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал о будущем голкипера команды Маринато Гильерме.

— Будете летом укреплять команду?

— Мы хотим, чтобы молодые перспективные талантливые игроки играли в «Локомотиве».

— По поводу Гильерме, ведется с ним диалог?

— Это наш игрок. Один из символов современного «Локомотива». В отличной форме находится. До окончания карьеры преждевременно вести разговоры. Новый контракт мы еще не обсуждали.