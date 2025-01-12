Нагорных о продлении Батракова: «Хочу всех успокоить. Идет нормальная работа со своим воспитанником»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных ответил на вопрос о продлении контракта с полузащитником Алексеем Батраковым.

— Идет нормальная работа клуба со своим воспитанником, как и любого клуба. Совершенно хочу вас всех успокоить и сказать, что у нас идет абсолютно нормальная работа с Алексеем.

— Просто хотелось понять, есть ли какая-то конечная дата, до которой вы бы хотели подписать новый контракт?

— У нас нет никаких задач по какой-то конкретной дате в этом случае. Как все будет готово, тогда и будет все подписано.

— Вы близки к этому?

— Мы всегда близки.

В этом сезоне 19-летний Батраков провел за «Локомотив» 23 матча во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал три голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 8 миллионов евро. Его контракт рассчитан до лета 2027 года.

Дарик Агаларов