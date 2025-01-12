Галактионов: «После ухода лидеров «Локомотив» стал более цельным»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, как на команду повлиял уход лидеров.

Минувшим летом московский клуб покинули полузащитники Антон Миранчук и Рифат Жемалетдинов, а также нападающий Максим Глушенков.

— Как по итогу оцените реакцию команды на уход лидеров?

— Команда стала единым целым, единым коллективом, сделала шаг в развитии с точки зрения организации и качества игры. В момент ухода этих футболистов — это было ощутимо. Но мы видоизменили структуру и стиль игры. Мы стали более цельными. Стали раскрываться качества сегодняшних игроков. Эти качества позволяют футболистам быть востребованными и прибавлять в своем развитии.

Железнодорожники завершили первую часть сезона на пятом месте в чемпионате России. Команда Галактионова набрала 35 очков за 18 туров.

(Артем Бухаев, Дарик Агаларов)